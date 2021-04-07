Akıncı’nın Cevdet’i rolü için saçlarını feda etti! Yıldıray Şahinler'in 'uzun saçlarımı daha çok seviyordu' dediği eşi bakın kim...

"2004'te uzattığım saçlarımı iki yıl sonra bir tiyatro oyunu için kesmiştim. O zamandan beri saçımı uzatmak istiyordum ama bir türlü oynadığım rollere denk düşmemişti. Bu sezon Cevdet karakteri için böyle bir imaj seçtik ve geçen yıldan beri saçımı uzattım." diyen Yıldıray Şahinler, saçlarına yine dizi için veda ettiğini de anlattı.