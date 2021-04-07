Songül Karlı son haliyle Seray Sever'e benzetildi! İç çamaşırsız pozlarına 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...
Songül Karlı son haliyle Seray Sever'e benzetildi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla tepki çeken ve 'görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde tepki gösteren 47 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eski eşi tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve zor günler geçiren Karlı, ekranlarda yeniden boy göstermeden önce imaj değişikliğine gitti. İşte Seray Sever ve Seda Sayan'a benzetilen Songül Karlı'nın son hali...
Songül Karlı son haliyle Seray Sever'e benzetildi! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu programda, "Hacizciler sütyenlerini mi de götürdüler ki iç çamaşırsız paylaştı" sorusuna, "İç çamaşırsız değil kaplı ve kapsız çamaşırlar var o anda kapsız üstümdeydi. Ben dikkat edip koymadım. Milletten yorum gelince fark ettim. Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde yanıt vermiş ve günlerce konuşulmuştu.