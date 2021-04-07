Songül Karlı son haliyle Seray Sever'e benzetildi! İç çamaşırsız pozlarına 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Songül Karlı son haliyle Seray Sever'e benzetildi! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu programda, "Hacizciler sütyenlerini mi de götürdüler ki iç çamaşırsız paylaştı" sorusuna, "İç çamaşırsız değil kaplı ve kapsız çamaşırlar var o anda kapsız üstümdeydi. Ben dikkat edip koymadım. Milletten yorum gelince fark ettim. Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde yanıt vermiş ve günlerce konuşulmuştu.