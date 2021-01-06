Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları! Yaşları, boyları, kiloları, burçları hakkında merak edilenler
Survivor 2021 kadrosu açıklandı! Bu haberin ardından vatandaşlar tarafından 'Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Ünlüler-Gönüllüler formatında ekrana gelecek yarışmanın 22 oyuncusu açıklandı. TV8 ekranlarında 9 Ocak cumartesi başlayacak Survivor yarışmacılarının yaşları, memleketleri ve kariyerleri gibi konular Google'da en çok aranan başlıklar arasına girdi. İşte Survivor 2021 oyuncuları hakkında merak edilenler...
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum."
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
STEVEN SALAM KİMDİR?
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelerek lise ve üniversite eğitimini bitirdi. Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.