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Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için biraz geç kalmamış mı', 'Ben de anneme çorap aldım' gibi yorumlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı magazin gündeminde de yerini aldı. Pahalı kıyafetleri ve lüks hediyeleri ile dikkat çeken Demet Akalın, bu kez de annesi Şenay Akalın'a aldığı hediyeyle adından söz ettirdi. 48 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, annesine aldığı milyonluk arabayı paylaşması ile sosyal medyanın diline düştü.

06.01.2021 15:34 - Son Güncelleme: 06.01.2021 16:18
Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

GEÇ GELEN BONKÖRLÜK!

Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! Instagram hesabından annesi Şenay Akalın'a aldığı hediyeyi paylaşan Demet Akalın'a sosyal medyada yorum yağdı.

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Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

Annesi için kesenin ağzını açan Demet Akalın'a, 'Geç kalınmış bir hareket' diyenler kadar, 'Demet Akalın gibi hayırlı evlat ver Allah'ım her anneye' yorumları da yapıldı.

Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

Demet Akalın, annesi Şenay Akalın'a araba hediye ettiği anların fotoğrafını ise, "Annem güle güle gez" notuyla paylaştı.

Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

İşte Demet Akalın'ın annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

SİBEL CAN VE ANNESİ EMİNE GÜL

Sibel Can, annesinin yokluğuna hâlâ alışamadığını ve hayatında büyük bir boşluk olduğunu dile getirirken mezarını ziyaret ettiği annesi ile çekilmiş karelerini paylaşarak eski günleri yad etti.

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