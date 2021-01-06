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Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için...'

Demet Akalın annesine aldığı milyonluk hediyeyle sosyal medyanın dilinde! 'Annesine araba almak için biraz geç kalmamış mı', 'Ben de anneme çorap aldım' gibi yorumlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı magazin gündeminde de yerini aldı. Pahalı kıyafetleri ve lüks hediyeleri ile dikkat çeken Demet Akalın, bu kez de annesi Şenay Akalın'a aldığı hediyeyle adından söz ettirdi. 48 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, annesine aldığı milyonluk arabayı paylaşması ile sosyal medyanın diline düştü.

06.01.2021 15:34 - Son Güncelleme: 06.01.2021 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





