Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana! Çağrı Atakan gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Olay görüntü...
Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana! Çağrı Atakan gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntünün ardından Survivor yarışmacıları bir kez daha adından söz ettirdi. Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen yarışmacılar, özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Ünlüler Takımı yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı. İşte çok konuşulan o görüntü...
26.12.2021 17:48
- Son Güncelleme: 26.12.2021 17:48
AŞKI BULAN BULANA!
Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana! Çağrı Atakan gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı...
Sosyal medyada, duyanları şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı öne sürüldü.
Survivor 2021 sezonunun ilk aşk bombasını, İlayda Şeker ve İsmail Balaban patlatmıştı. Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, kısa bir süre sonra yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.
Survivor 2021 sezonuna dair yeni bir iddia, sosyal medyayı karıştırdı. Şimdilerde Galatasaray'da forma giyen ünlü basketbolcu Merve Aydın'ın, yarışmadaki sinir krizleriyle akıllarda kalan Çağrı Atakan ile birlikte olduğu öne sürüldü.