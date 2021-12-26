Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana! Çağrı Atakan gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Olay görüntü...

Survivor 2021 sezonunun ilk aşk bombasını, İlayda Şeker ve İsmail Balaban patlatmıştı. Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, kısa bir süre sonra yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.