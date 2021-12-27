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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Yeşilçam rüzgarları esti. Bir yarışmacıya sorusu "Hababam Sınıfı film serisindeki Külyutmaz ve Güdük lakaplı karakterin ortak adı hangisidir?" dikkatlerden kaçmadı. Yarışmacı, Halit Akçatepe'nin canlandırdığı 'Necmi' karakterini söyleyerek soruyu bildi. İşte Milyoner'in yayınlanan son bölüne damga vuran Yeşilçam sorusu...

27.12.2021 01:21 - Son Güncelleme: 27.12.2021 01:41
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde Hababam Sınıfı rüzgarı esti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...

Bir yarışmacıya sorusu "Hababam Sınıfı film serisindeki Külyutmaz ve Güdük lakaplı karakterin ortak adı hangisidir?" dikkatlerden kaçmadı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...

Yarışmacı, Halit Akçatepe'nin canlandırdığı 'Necmi' karakterini söyleyerek soruyu bildi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...

İşte Milyoner'in yayınlanan son bölüne damga vuran Yeşilçam sorusu ve yeni bölümden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam rüzgarı! Hababam Sınıfı, Külyutmaz ve Güdük...
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