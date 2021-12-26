Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli mini elbisesiyle yılan dansı yaptı sosyal medya onu konuştu! Öpüşmek için Hamdi Alkan'dan izin almıştı
Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli elbisesiyle yılan dansı yaptı sosyal medya onu konuştu! Öpüşmek için Hamdi Alkan'dan aldığı izinle magazin gündemine düşen ve günlerce konuşulan Selen Görgüzel Alkan, bir mekanda şarkı söyledi. Eğlendiği anların videosunu takipçileri ile paylaşan Görgüzel kısa sürede gündem oldu. Sırt dekolteli mini bir elbise tercih eden Selen Görgüzel Alkan'ın yılan dansı sosyal medyaya damga vurdu.
26.12.2021 17:21
- Son Güncelleme: 26.12.2021 17:33
Öpüşmek için Hamdi Alkan'dan izin almıştı... Selen Görgüzel Alkan sırt dekolteli mini elbisesiyle yılan dansı yaptı sosyal medya onu konuştu!
Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, geçtiğimiz haftalarda tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu. Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
42 yaşındaki Selen Görgüzel Alkan'ın eski hali merak konusu oldu, görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Selen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...