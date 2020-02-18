Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı! Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle görenleri şaşırttı!
Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı! Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle görenleri şaşırttı! Ses yarışmasıyla adını duyurduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar'daki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Arka Sokaklar dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından müjdeyi verdi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın'ın hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirirken, ünlü oyuncu Pınar Aydın'ın son halini görenler şoke oldu. Bir süre önce sakin bir hayatı seçip ekranlara veda eden Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir erkek bebeği var. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Bekliyoruz' notunu düştü. Aydın'ın ikinci bebeği de erkek olacak.
Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı. Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi... Bir dönemin çok konuşualan isimlerinden biri olan Pınar Aydın yeni yaşantısı ile merak konusu oldu. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü.