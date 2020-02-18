Haberler Galeri Magazin Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı! Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle görenleri şaşırttı!

Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı! Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle görenleri şaşırttı!

Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı! Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın son haliyle görenleri şaşırttı! Ses yarışmasıyla adını duyurduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar'daki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Arka Sokaklar dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından müjdeyi verdi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın'ın hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirirken, ünlü oyuncu Pınar Aydın'ın son halini görenler şoke oldu. Bir süre önce sakin bir hayatı seçip ekranlara veda eden Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir erkek bebeği var. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Bekliyoruz' notunu düştü. Aydın'ın ikinci bebeği de erkek olacak.

18.02.2020 10:05 - Son Güncelleme: 18.02.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





