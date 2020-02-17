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Ebru Polat mayolu pozuna yaptığı yorumla şoke etti! Takipçilerinden tepki yağdı: Allah akıl fikir versin!

Ebru Polat Instagram hesabından mayolu paylaşımda bulundu. Dansları ve paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki Ebru Polat, Dubai'ye tatile gittiğini mayolu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla Hadise gibi gündem olmayı başaran Ebru Polat, mayolu fotoğrafına yazdığı yorumla herkesi şoke ederken, takipçilerinin bazılarından "Allah akıl fikir versin" şeklinde tepkiler aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Fotoğraflarda güzel görünen ünlülerin makyajsız hallerini çok merak ediyorum, mesela Ebru Polat makyajsız nasıl görünüyor?" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan mayolu hali ve makyajsız hali...

17.02.2020 17:34 - Son Güncelleme: 17.02.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





