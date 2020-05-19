RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

Survivor 2020'nin son bölümünde; büyük ödülün detaylarını duyan yarışmacılar havalara uçarken 'kural ihlali' tartışması geceye damga vurdu. Kıyasıya bir mücadeleye sonucunda gülen taraf ünlüler takımı olurken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kural ihlali tartışmalarına son noktayı koydu. İşte Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı 'kural ihlali' açıklaması...

19.05.2020 14:01 - Son Güncelleme: 19.05.2020 14:01
Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının 18 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

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Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

Ödülü açıklayan Acun Ilıcalı "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek" dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter herkesi şaşırttı.

Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

KAZANAN ÜNLÜLER OLDU!

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ve bayrak yarışına taşınan oyun sonunda gülen taraf ünlüler takımı oldu.

Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

Ünlüler büyük ödülün keyfini çılgınlar gibi çıkardı. Ancak 'kural ihlali' tartışması bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

Gönüllülerden Berkan Karabulut ile mücadele eden Sercan Yıldırım'ın, beşinci kutuyu düşürürken kural ihlali (sınır olarak belirlenen tahtaya bastı) yaptığı iddia edildi. Bu anı Acun Ilıcalı ve ekipten kimsenin fark etmediği ileri sürüldü.

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