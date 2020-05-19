Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı

Ödülü açıklayan Acun Ilıcalı "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek" dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter herkesi şaşırttı.