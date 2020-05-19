Survivor 2020'de ‘kural ihlali’ krizi! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıkladı
Survivor 2020'nin son bölümünde; büyük ödülün detaylarını duyan yarışmacılar havalara uçarken 'kural ihlali' tartışması geceye damga vurdu. Kıyasıya bir mücadeleye sonucunda gülen taraf ünlüler takımı olurken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kural ihlali tartışmalarına son noktayı koydu. İşte Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı 'kural ihlali' açıklaması...
19.05.2020 14:01
- Son Güncelleme: 19.05.2020 14:01
Ödülü açıklayan Acun Ilıcalı "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek" dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter herkesi şaşırttı.
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