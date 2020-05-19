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Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu! Ezgi karantinada bakın kaç kilo almış...

Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Oyuncu Ezgi Mola ve çok yakın arkadaşı Enis Arıkan ısrarlara daha fazla dayanamadı ve birlikte Instagram canlı yayını yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında, kariyerine kilolu başlayan güzel oyuncunun verdiği kiloları yeniden aldığı itirafı geldi. Ezgi Mola karantinada bakın kaç kilo almış...

19.05.2020 13:27 - Son Güncelleme: 19.05.2020 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





