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Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu! Ezgi karantinada bakın kaç kilo almış...
Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu! Ezgi karantinada bakın kaç kilo almış...
Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Oyuncu Ezgi Mola ve çok yakın arkadaşı Enis Arıkan ısrarlara daha fazla dayanamadı ve birlikte Instagram canlı yayını yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında, kariyerine kilolu başlayan güzel oyuncunun verdiği kiloları yeniden aldığı itirafı geldi. Ezgi Mola karantinada bakın kaç kilo almış...
19.05.2020 13:27
- Son Güncelleme: 19.05.2020 13:50
Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçmelerine yeşil lensle gittiğini, seçildikten sonra 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynadığını söyleyerek "Çok zorlanmıştım" dedi.
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Ezgi Mola da komik anılarını paylaştı. Mola 4-5 yıl önce bir eğlence mekanından çıkarken yediği yumruğun hikayesini de şöyle anlattı:
"Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastane yerine ciğer yemeye gitmiştik."
Ayrıca yakın geçmişte kilolu olan spor ve diyetle fit bir vücuda kavuşan Ezgi Mola karantinada kilo aldığını itiraf etti.
Karantina günlerini sevgilisiyle geçiren ve adeta mutfaktan çıkmayarak, birbirinden güzel yemekler yapan Ezgi Mola karantinada sürecinde 7 kilo aldığını ve diyete başladığını söyledi.