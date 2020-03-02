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Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe kendi imkanlarıyla sınıra gitti ve...

Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu ile başrol paylaşan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırdan geçmeyi bekleyen göçmenlere yardım dağıttı. Kendi imkanlarıyla sınıra götürdüğü yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu. Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin bu davranışı "Helal olsun" dedirtti.

02.03.2020 13:18 - Son Güncelleme: 02.03.2020 13:33
Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe kendi imkanlarıyla sınıra gitti ve...

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'den alkışlık hareket! 21 yaşındaki başarılı oyuncu, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen göçmenlere yardım dağıttı.

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Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe kendi imkanlarıyla sınıra gitti ve...

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe kendi imkanlarıyla sınıra gitti ve...

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı.

Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe kendi imkanlarıyla sınıra gitti ve...

Göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sen Anlat Karadeniz'in yürekli Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe kendi imkanlarıyla sınıra gitti ve...
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