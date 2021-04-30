Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal’dan aşk itirafı! İlk defa açıkladı
Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal Bi'Başka YouTube kanalında Melisa Berkalp'in konuğu oldu. Kariyerine modellikle başlayıp oyunculukla devam eden ve Survivor yarışmasına katılmasının ardından Panorama programındaki yorumcu kimliği ile adından sıkça söz ettiren Mert Öcal, özel hayatına ve kendisine dair çok özel açıklamalarda bulundu.
Evliliğe ve aşka yönelik bakış açısının nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlatan Mert Öcal, " "Dışarıdan bakınca çok zor bir tip olarak görünüyor olabilirim ama aslında çok özverili ve sabırlıyımdır. Ben eğer evlenirsem bir kere ve çok güzel bir evlilik yapmak isterim, laf olsun diye evlenmem. Şu an herkeste aman anlaşamazsam boşanırım diye bir bakış açısı var fakat ben böyle bakmıyorum. Belki de bu yüzden hâlâ yapamadım bu işi, 3 senedir kalbim boş." dedi.
Survivor yarışmasına tekrar katılıp katılmayacağı hakkında da konuşan Mert Öcal'ın yaptığı açıklamaların tamamı röportajın devamında...
İşte Mert Öcal röportajının tüm detayları...
Hoş geldik diyelim Mert nasılsın, neler yapıyorsun?
İyiyim güzel gidiyor her şey sadece spor salonuna gidememek beni biraz hüsrana uğrattı. Evde yapıyorum ama daha kısa sürüyor çünkü bir şekilde bölünüyor ve evde insanın iştahı da artıyor. Zaten sosyal ve özel hayat artık çok minimum seviyede olduğu için ev, iş ve spor üçgeni içerisindeyim.
Sosyal medyada bayağı bir aktifsin özellikle Instagram'ı çok aktif kullanıyorsun.
Sosyal medyada sadece ben değil aslında herkes aktif çünkü düzen öyle bir hale geldi ki dışarıdaki reel sosyal hayat bittiği için artık herkes sosyalliğini Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında devam ettiriyor.
SOSYAL MEDYA SHIPLERİNİ ÇOK SEVİYORUM!
Sosyal medyadaki shipler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiğin konular bunlar:)
Ben çok seviyorum shipleri! Hatta bazen yarışmacıları shipliyorum. Bir hafta kavga ediyorlar öbür hafta barışıyorlar, barışınca hiç bir arada olmayacak iki insan shiplenebilir diyorum.
Şu sıralar en favori Survivor shipin hangisi?
Birkaç tane var. Poyraz ile Dora var, Ayşe ile Poyraz var, Batuhan ile Melis var ama daha değişir bunlar.
Geçen seneki Survivor favoriniz belliydi, kendiniz!
Evet, kendimdim ama patladık 1 ay kala son virajı dönemedik :)
Olsun en azından kendinize güveniyordunuz sonuçta öyle bakalım, gönüllerin şampiyonu da oldunuz bir noktada.
Oldum mu bilmiyorum onu sen söyle:)
Bence olmuşsundur:)
Ben oldum diyemem yani birkaç yerde espri olsun diye söyledim de yarışmadayken şunu fark ettim: Evet beni seven geniş bir kitle vardı ama sevmeyen ya da hoşlanmayan bir kitle de vardı. O hoşlanmayan kitle ben yarışmadan çıktıktan sonra beni daha çok tanıma fırsatı buldu hem sosyal medyada hem de burada yayınlarda. Onların bana bakış açısı çok değişti biz seni böyle bilmiyorduk, bilseydik desteklerdik şeklinde ve bu beni çok mutlu ediyor şu anda.
SURVIVOR'DA YARIŞIRKEN OY TOPLAMAK GİBİ BİR DERDİM OLMADI
Bu seneki favoriniz kimdir? Var mı verebileceğiniz bir isim yoksa değişebiliyor mu?
Tabi ki var birkaç favori isim kafamda ama bunu söylemem yanlış olur çünkü sonuçta biz burada programda yarışmacıların halini tavrını yorumluyoruz o yüzden favori göstermem hoş olmaz. Ama yarışmada iddialı isimler kimlerdir, sana göre şampiyonluk adayları kimlerdir diye sorarsan, son 4'e ve 5' e kalabilecek diye sorarsan birkaç kişi var aklımda. Poyraz, Ayşe, Batuhan, İsmail ve Merve var. Merve'ye de çok geçmiş olsun bu arada sakatlığından dolayı, son zamanlarda hem performansıyla hem hali ve tavırlarıyla çok iddialı gidiyordu. Bence bu arkadaşlarımız kendilerini son 4'e atabilecek kapasitelerdeler. Survivor öyle enteresan bir yarışma ki hiç anlamıyorsunuz, bir anda bir şey oluyor ve gümleyebiliyorsunuz.
Yaşarken de çok anlayamıyorsunuz herhalde değil mi neyin ne olduğunu?
Biraz tecrübe ve yarışmaya hâkim olmakla alakalı bu durum herhalde. Ben katılmadan önce çok aşina değildim açıkçası o yüzden oradaki kritikleri ve dinamikleri hiç bilmiyordum. Ben Survivor'a o kadar bodoslama gittim ki mesela SMS oylamalarında hiçbir zaman o 25 dakikayı güzel konuşarak, oy toplayarak geçireyim de SMS birincisi olayım demedim ve hiç aklıma gelmedi. Ben o anlarda onunla dalga geçtim, ona laf attım, espri yaptım falan o şekilde geçirdim. Normalde şu an yapmam mesela.
Dobrasın zaten biraz.
Ben rol yapmayı sevmem çünkü hep böyle yaşadım ve insanlar bizi olduğumuz gibi sevsin diye düşünüyorum. Olduğumuz gibi olalım, seven sevsin, sevmeyen de sevmesin ki bence doğru olanı zaten herkes için bu, oynamaya gerek yok hayatta. Artık dostluklar ve ilişkiler o kadar yapay bir hale geldi ki, kim olduğunuz çok net bir şekilde karşı tarafa belli etmeniz gerekiyor ki kurduğunuz ilişkiler de buna dayalı olarak gerçek olsun, sahici olsun. Benim için önemli olan bu o yüzden hep böyle devam ediyorum yaşamaya.