4 oğlu da padişah oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki bu soruyu duyan hemen araştırmaya başladı: Osmanlı Devleti...
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, gencinden yaşlısına herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisi ile buluşan Milyoner'de Osmanlı Devleti ile ilgili sorulan bir soru tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" gören izleyeyiciler hemen doğru cevabı araştırmaya koyuldu. Peki, "Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu da padişah olmuştur?" İşte Kim Milyoner Olmak İster izleyicisinin merak ettiği Osmanlı Devleti sorusunun cevabı...
30.04.2021 16:51
- Son Güncelleme: 30.04.2021 17:35