Efsane geri dönüyor: Dexter yeni sezon ne zaman? Dexter 9. sezon yayın tarihi belli oldu mu? Dexter 9. sezon fragmanı!

İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisinin 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyurmuştu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada "Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi" dedi. "Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik" diyen Levine, "Clyde Philips ve Michael C. Hall'un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.