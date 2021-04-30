Efsane geri dönüyor: Dexter yeni sezon ne zaman? Dexter 9. sezon yayın tarihi belli oldu mu? Dexter 9. sezon fragmanı!
Tüm dünyada popüler bir hale gelen unutulmaz dizi Dexter'ın devamı geliyor! 7 yıl süren serüvenle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Dexter dizisi 9.sezonuyla yeniden ekranlarda yer alacak. Dizi hayranları bu haber karşısında heyecanla "Dexter 9. sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. 9. sezon fragmanının yayınlanmasının ardından heyecan iyice arşa çıktı. Peki, Dexter hangi platformda ve hangi kanalda yayınlanacak? Dexter yeni sezon ne zaman?
Oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla dünya çapında sevilen Dexter dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Dexter, 7 yıllık aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapacak. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Dexter'ı canlandıran Michael C. Hall da yine başrolde yer alacak. Sosyal medyada yorum yağmuru alan Dexter dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Dexter 9. sezon fragmanı izleyenlerde büyük merak uyandırdı ve Dexter yeni sezon ne zaman çıkacak? Dexter oyuncuları kimler, dizi konusu nedir soruları araştırılmaya başladı.
İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisinin 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyurmuştu.
Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada "Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi" dedi. "Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik" diyen Levine, "Clyde Philips ve Michael C. Hall'un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
DEXTER 9. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yıllar sonra ekranlara geri dönecek olan Dexter dizisi, bu yıl yayına girecek. Dizinin çekimlerine ise 2021 yılının ilk aylarında başlanması bekleniyordu. Bu haber dizinin izleyicileri tarafından büyük heyecan uyandırdı. Dexter'ın yayınlanan ilk tanıtımında dizinin ne zaman başlayacağının tam tarihi açıklanmadı. Fragmanda sadece sonbaharda başlayacağı duyuruldu.