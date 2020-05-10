Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!
Makbule Karabudak, Survivor yarışmasına gitmeden önce 'Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum.' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
10.05.2020 15:57
- Son Güncelleme: 10.05.2020 15:57
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; "Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın."
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