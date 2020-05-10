RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

Makbule Karabudak, Survivor yarışmasına gitmeden önce 'Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum.' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.

10.05.2020 15:57 - Son Güncelleme: 10.05.2020 15:57
Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

Survivor 2020 gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

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Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; "Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın."

Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, corona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

ACUN ILICALI KONSEYDE MAKBULE'Yİ Mİ AÇIKLAYACAK
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin corona virüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.

Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

Ilıcalı'nın 'Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim' sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.

Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!

Makbule Karabudak, Survivor yarışmasına gitmeden önce 'Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum.' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak corona virüse yakalandı!
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