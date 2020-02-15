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Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor (Evrim Keklik kimdir?)

Geçen sezon Türkiye-Yunanistan konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor, bir sezonluk aranın ardından ünlüler-gönüllüler formatına geri döndü. Survivor 2020 başlamadan en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Survivor 2020'nin yarışmacılarından Evrim Keklik, yarışmanın 5.gününde ada şartlarına isyan etti. Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen yüzme eğitmeni Evrim Keklik 'Hindistan cevizi ishal yapıyor' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Survivor Evrim'in ağladığı bu video sonrası Survivor Evrim Keklik kimdir merak konusu oldu.

15.02.2020 10:44 - Son Güncelleme: 15.02.2020 10:57
Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor Evrim Keklik kimdir?

Survivor 2020'de gönüllüler takımında mücadele eden Evrim Keklik, beşinci günün sonunda verdiği röportaj ile adadaki şartlara isyan etti.

Evrim Keklik'in ağladığı bu görüntüler sosyal medyayı sallarken, 5 günde yaşadığı inanılmaz değişim gözlerden kaçmadı.

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Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor Evrim Keklik kimdir?

Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen Survivor Evrim, minderde oturmanın kıymetini vurguladı.

Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor Evrim Keklik kimdir?

Survivor Evrim'in ada şartlarına isyan ettiği o sözler;

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün daha iyiyim. Bunları annem görmesin lütfen. Önce beni buraya getirseydiniz, bir gün deneme yapsam yemin ederim gelmezdim. Çok zor. Ağlayamıyorum gücüm yok. İnsanlar var utanıyorum orada ağlayamıyorum.

Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor Evrim Keklik kimdir?

Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Sohbet etmek istiyorum, çay kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum.

Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor Evrim Keklik kimdir?

Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz, bana bir çay bir kahve verin. Gerçekten moralim çok bozuk, bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum.

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