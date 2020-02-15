Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5 günde isyan etti: Kokonat ishal yapıyor (Evrim Keklik kimdir?)
Geçen sezon Türkiye-Yunanistan konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor, bir sezonluk aranın ardından ünlüler-gönüllüler formatına geri döndü. Survivor 2020 başlamadan en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Survivor 2020'nin yarışmacılarından Evrim Keklik, yarışmanın 5.gününde ada şartlarına isyan etti. Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen yüzme eğitmeni Evrim Keklik 'Hindistan cevizi ishal yapıyor' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Survivor Evrim'in ağladığı bu video sonrası Survivor Evrim Keklik kimdir merak konusu oldu.
15.02.2020 10:44
- Son Güncelleme: 15.02.2020 10:57
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