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Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in bu fotoğrafları olay yarattı! Sen de mi yoksa Aslı?

Murat Boz ile bir dargın bir barışık aşkıyla gündeme gelen 35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin ardından ekranlara döndü. Aslı Enver, yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Tabi bunu tüm Türkiye tanık oldu. Ancak bunun daha öncesi de var. Aslı Enver'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını akıllara getirdi. Aslı Enver'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

15.02.2020 12:30 - Son Güncelleme: 15.02.2020 13:27
Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in bu fotoğrafları olay yarattı! Sen de mi yoksa Aslı?

Aslı Enver'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in bu fotoğrafları olay yarattı! Sen de mi yoksa Aslı?

DEREN TALU

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in bu fotoğrafları olay yarattı! Sen de mi yoksa Aslı?
Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in bu fotoğrafları olay yarattı! Sen de mi yoksa Aslı?
Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in bu fotoğrafları olay yarattı! Sen de mi yoksa Aslı?

DERİN TALU

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