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Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu

Survivor 2020 yarışmacılarından final dörtlüsüne kalan ve şampiyonluğun favori adaylarından olan Barış Murat Yağcı'ya ölüm tehditleri gelmeye başladı. 20 yaşındaki Yağcı'nın, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini ifade eden Güven Yağcı, savcılığa başvurdu. İşte Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın babasının sözleri...

10.07.2020 14:33 - Son Güncelleme: 10.07.2020 14:47
Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu

Survivor finale doğru yaklaşırken, şampiyonluğun favori isimlerinden olan Barış Murat Yağcı'nın sosyal medya üzerinden tehditler almaya başladığı öğrenildi. Oyuncunun Çeşme'de yaşayan babası Güven Yağcı, oğlunu ölümle tehdit eden "teknob14" adlı kullanıcı hakkında şikâyette bulundu.

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Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yağcı, şimdiye kadar birçok hakaret ve tehdit mesajı aldıklarını belirterek artık sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu

Yağcı, "Bundan sonra sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit mesajlarına sessiz kalmayacağız. Bu kullanıcı ise ölümle tehdit var. Bu mesajları atanların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu
Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu
Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’ya ölüm tehdidi! Babası savcılığa başvurdu
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