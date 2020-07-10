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Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik'in çocukluk karesi sosyal medyayı salladı! Gözler önünde büyüdü ama...

2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik. 30 yaşındaki oyuncu Arka Sokaklar dizisi ile patladı, zaten en başından bu yana kadrodan ayrılmayan oyunculardan. Gözler önünde büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Her paylaşımıyla olay yaratan Yüsra Geyik'in çocuk fotoğrafı çok konuşuldu. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

10.07.2020 15:42 - Son Güncelleme: 10.07.2020 15:42
Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik'in çocukluk karesi sosyal medyayı salladı! Gözler önünde büyüdü ama...

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle birlikte gözler önünde büyüdü. Şimdilerde ise sosyal medyadaki binlerce takipçisiyle adından söz ettiriyor.

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Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik'in çocukluk karesi sosyal medyayı salladı! Gözler önünde büyüdü ama...

Yüsra Geyik'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik'in çocukluk karesi sosyal medyayı salladı! Gözler önünde büyüdü ama...

Müge Anlı

Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik'in çocukluk karesi sosyal medyayı salladı! Gözler önünde büyüdü ama...

Müge Anlı ve Hülya Avşar

Televizyon hayatına magazin ile adım adan Müge Anlı,Hülya Avşar ile röportaj yaparken...

Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik'in çocukluk karesi sosyal medyayı salladı! Gözler önünde büyüdü ama...

Kariyerinin başlarındaki Müge Anlı'nın o dönem henüz Kaya Çilingiroğlu ile evlenmemiş Hülya Avşar'ın bu görüntüleri çok konuşuldu.

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