Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacılarının koronavirüs şoku! 'Ülkeye ne oldu?'

"AİLELERİNİZ GÜVENDE VE SAĞLIKLI"

Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Salgın hakkında bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerinizi tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında."