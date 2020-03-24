Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacılarının koronavirüs şoku! 'Ülkeye ne oldu?'
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler konsepti ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüsle ilgili bilgisi olmayan Survivor 2020 yarışmacıları, Acun Ilıcalı'nın gerçeği söylemesi ile şoke oldu! Acun Ilıcalı, çekimlerinin Dominik'te gerçekleştiği Survivor 2020'nin yarışmacıları için acil durum konseyi düzenleyerek dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemize de sıçradığını ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan yarışmacılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Acun Ilıcalı, yaklaşık 2 aydır dünyadan kopuk bir şekilde Dominik'te olan Survivor yarışmacıları Çin'den dünyaya yayılan 16 bin 500'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs hakkında bilgi verdi. İlk defa duydukları salgın karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacılar, Ilıcalı'ya sorular sorarak durumun iç yüzünü öğrenmeye çalıştı.
"AİLELERİNİZ GÜVENDE VE SAĞLIKLI"
Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Salgın hakkında bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerinizi tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında."
"İNSANLAR EVDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI"
Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Bankalar, marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Türkiye'de de yabancı ülkelere sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu"
"DOMİNİK'TE BULUNDUĞUMUZ YERDE VAKA YOK"
Uzun zamandır çekim yaptıkları Dominik'in bulundukları bölgelerinde bir vakanın olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Bizim taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca çekim alanlarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi.