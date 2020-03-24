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Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü kocaman oldu! İşte son hali

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde de Gamze Özçelik'in, baba Uğur Pektaş'ın, oğlu Murathan'ı görememesine yönelik bir karar aldığı öğrenildi. Bu süreçte en çok merak edilen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları Murathan oldu. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları...

24.03.2020 13:00 - Son Güncelleme: 24.03.2020 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





