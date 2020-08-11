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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı! 1994 Miss Turkey güzeli seçilmişti

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Pınar Altuğ'un gençlik hali sosyal medya gündeminde... 2 Eylül 1973 doğumlu Pınar Altuğ, lisedeyken manken oldu. Altuğ 1994 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına girdi ve 'Türkiye'nin en güzel kadını' oldu. Güzellik yarışması bittikten sonra okulunu bırakan Altuğ, 1995 tarihinde televizyon dünyasına adım attı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile sevilen oyuncu Pınar Altuğ'un başından 2 evlilik geçti. Şu an hala evli olduğu, çocuğunun babası olan Yağmur Atacan ile arasında 9 yaş fark bulunan Pınar Altuğ, güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. İşte çok konuşulan Pınar Altuğ'un gençliği başta olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

11.08.2020 17:47 - Son Güncelleme: 11.08.2020 17:47
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı! 1994 Miss Turkey güzeli seçilmişti

Pınar Altuğ'un gençliği sosyal medya gündeminde... 45 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Atıığı her adım ve yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'un eski fotoğrafları ve yıllar içerisindeki değişimi, hayranlarının gündeminde.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı! 1994 Miss Turkey güzeli seçilmişti

İşte güzelliği ile hala yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı! 1994 Miss Turkey güzeli seçilmişti

Biran Damla Yılmaz

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı! 1994 Miss Turkey güzeli seçilmişti

Ezgi Eyüboğlu

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı! 1994 Miss Turkey güzeli seçilmişti

Buse Varol

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