Sürpriz gelişme! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi Ogeday Girişken’den ayrılık kararı! Böyle duyuruldu
Survivor All Star yarışmasında şampiyon olduğu için gündemde olan ve bir kesimin de eleştirilerine maruz kalan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirmişti. İkilinin sosyal medya hesaplarında yayınladığı sarmaş dolaş pozlar ise çok konuşulmuştu. İlişkilerinin yanı sıra projeleriyle de adlarından söz ettiren ikiliden Ogeday Girişken'den sürpriz bir karar geldi. Girişken'in ayrılık kararı hayranlarını üzdü. İşte detaylar...
27.07.2022 22:52 - Son Güncelleme: 27.07.2022 22:52
Sürpriz gelişme! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday Girişken'den ayrılık kararı! Böyle duyuruldu...
Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020 ile tanınmış, geniş bir fan kitlesine sahip olmuştu. Yarışmanın ardından takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başladı.
Ancak 1 yıl süren sürpriz ilişki olaylı bir şekilde bitti. Survivor All Star'a katılan Nisa'nın yarışmaya birkaç ay kala 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Eski Survivor yarışmacısı olan Ogeday, bir süredir birlikte olduğu Nisa Bölükbaşı'nı finalde de yalnız bırakmadı.