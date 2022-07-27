Hande Erçel’in eniştesinden Bensu Soral’ın ikizine gönderme! Bedirhan boş durmadı! Hande-İsmail Demirci çiftini yanına alıp bakın ne yaptı
Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım, eşi Gamze Erçel ile kızı Mavi'yle birlikte çektiği tatil videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Yıldırım'ın paylaşımına düştüğü notu üzerine alınan Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise boş durmadı ve ablası Hande Soral ile İsmail Demirci'yle çektiği esprili videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Bedirhan Soral'ın eğlenceli videosu kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları kahkahaya boğuldu. İşte Bedirhan Soral'ın o paylaşımı...
27.07.2022 23:50 - Son Güncelleme: 27.07.2022 23:59
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile evli olan Caner Yıldırım, sosyal medya hesbaında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yıldırım, eşi Gamze Erçel ile kızı Mavi'yle birlikte çektiği tatil videosunu sosyal medya hesabında yayınladı.
Söz konusu videoda; Yıldırım, eşi Gamze Erçel ile ilgilenirken kızları Mavi'nin anne ve babasının yanında kendi başına vakit geçirdiği görüldü.
Yıldırım'ın paylaşımına düştüğü notu üzerine alınan Bedirhan Soral ise ünlü çifte esprili bir paylaşımla karşılık verdi.