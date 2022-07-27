Seversin’in Onur Yekta’sı Ömer Faruk Çavuş hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı! Meğer göründüğü gibi değilmiş...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini İlayda Alişan ile Burak Yörük'ün üstlendiği Seversin dizisine Onur Yekta karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Ömer Faruk Çavuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çok Güzel Hareketler 2 programıyla adını geniş kitlelere duyuran Çavuş'un özellikle yaşını merak edilerek "Ömer Faruk Çavuş kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı. Çavuş için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Bakın Ömer Faruk Çavuş kaç yaşındaymış...
27.07.2022 22:27 - Son Güncelleme: 27.07.2022 22:27
Çok Güzel Hareketler 2 programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Ömer Faruk Çavuş, Seversin dizisine Onur Yekta karakteriyle konuk oyuncu olarak katıldı.
ÖMER FARUK ÇAVUŞ KİMDİR?
Halk Eğitim Merkezi ve gittiği Karasu Meslek Lisesi'nin tiyatro topluluklarına katılan Ömer Faruk Çavuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğan Çavuş'un yaşı da merak edilerek "Ömer Faruk Çavuş kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.