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"Sürpriz" dedi bombayı patlattı! Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu evlendi! İşte Işın Karaca'nın nikahından ilk kare

Işın Karaca son dakika bombasını patlattı, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da evlendi... 2011-2013 tılları arasında Sedat Doğan, 2016-2019 yılları arasında da Tuğrul Odabaş ile evli kalan, Erda Kıvanç adında bir kızı olan Işın Karaca, bir süredir birlikte olduğu Can Yapıcıoğlu ile dünyaevinde girdi. Çift mutluluklarını el ele bir paylaşımlar duyururken, nikahtan ilk kare de geldi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 14:13 Güncelleme 27 Ekim 2023, 14:34
Sürpriz dedi bombayı patlattı! Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu evlendi! İşte Işın Karaca’nın nikahından ilk kare 1

Daha önce iki kere evlenip boşanan Işın Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da evlendi. İşte detaylar...

Sürpriz dedi bombayı patlattı! Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu evlendi! İşte Işın Karaca’nın nikahından ilk kare 2

Şarkıcı Işın Karaca 3 yıldır Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Sürpriz dedi bombayı patlattı! Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu evlendi! İşte Işın Karaca’nın nikahından ilk kare 3

Sabah saatlerinde "Sürpriz" notuyla Amsterdam'a gittiğini duyuran Karaca, asıl bombayı gittikten sonra patlattı.

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