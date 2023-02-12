"Hatay'da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp..." Pelin Akil'in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti
Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Altan çifti oldu. Pelin Akil sosyal medya paylaşımlarıyla afetzedelere destek verirken eşi Anıl Altan soluğu deprem bölgesinde aldı. Anıl Altan'ın deprem bölgesinden aktardıkları tüyleri diken diken etti. İşte haberin detayları...
12.02.2023 11:20 - Son Güncelleme: 12.02.2023 11:20
Günlerdir Hatay'da olan Anıl Altan ve arkadaşları afet bölgesinde hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.