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Haberler Magazin "Hatay'da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp..." Pelin Akil'in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

"Hatay'da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp..." Pelin Akil'in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Altan çifti oldu. Pelin Akil sosyal medya paylaşımlarıyla afetzedelere destek verirken eşi Anıl Altan soluğu deprem bölgesinde aldı. Anıl Altan'ın deprem bölgesinden aktardıkları tüyleri diken diken etti. İşte haberin detayları...

12.02.2023 11:20 - Son Güncelleme: 12.02.2023 11:20
Hatay’da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp... Pelin Akil’in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

Günlerdir Hatay'da olan Anıl Altan ve arkadaşları afet bölgesinde hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.

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Hatay’da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp... Pelin Akil’in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

Altan ve arkadaşları önceden belediye ve mahalledeki kişilerle özellikle daha önce yardım almamış hasta, bebekli olan ailelerin imdadına yetişti.

Hatay’da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp... Pelin Akil’in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

Ünlü oyuncu bu sabah da zor koşullu ve gidilemeyen köylerdeki ailelere yardımları iletti. Altan şu paylaşımda bulundu:

Hatay’da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp... Pelin Akil’in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

"Off road aracı olduğu için merkezden uzak yerlere gidip dağıtım yapıyorduk. Bu sabah da orada evi yıkılmış yaşlı bir amca ve teyzeyi Ankara'ya geçici misafir olacakları bir eve getirdim, oradan İstanbul'a geldim.

Hatay’da taş üstünde taş kalmamış kendi enkazlarını yakıp... Pelin Akil’in eşi Anıl Altan da deprem bölgesinde! Anlattıklar tüyleri diken diken etti

Buradan da 10 kişilik off road grubunu gönderdik. Buradaki kurumlarla orada iletişimde olduğum belediye ve kurumlarla iletişime geçiriyorum, karşılıklı eksiklikleri ve orada gördüğüm şahit olduğum sıkıntıları aktarıp tamamlamaya çalışıyoruz

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