Süreyya Yalçın "Doktor kontrolündeyim" diyor ama son hali görenleri şaşkına çeviriyor! Kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik

Son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri Süreyya Yalçın'ın zayıflığı... Kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'ın ürküten zayıflığı günlerdir tartışılıyor. "Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde" dese de bu ürküten zayıflık görenleri şaşırtıyor. 4 yıldır hiç tartılmadığını söyleyen Yalçın günden güne erimeye devam ediyor.
Günden güne eriyen sosyetik güzelin bu hali paylaşım rekoru kırdı. Blumia ya da anoreksiya olduğu iddia edilen Yalçın, arayıp soran dostlarına "Detoks kampından çıktım. Gayet sağlıklıyım, kendimi çok iyi hissediyorum. Eleştirilere de kulak asmıyorum. Kim ne derse desin" diyordu.
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.
Yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Yalçın, son haliyle çok konuşuluyor.