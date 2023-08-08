Süreyya Yalçın "Doktor kontrolündeyim" diyor ama son hali görenleri şaşkına çeviriyor! Kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik

Son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri Süreyya Yalçın'ın zayıflığı... Kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'ın ürküten zayıflığı günlerdir tartışılıyor. "Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde" dese de bu ürküten zayıflık görenleri şaşırtıyor. 4 yıldır hiç tartılmadığını söyleyen Yalçın günden güne erimeye devam ediyor.