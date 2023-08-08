'O sırrı' söylemeden bu dünyadan ayrıldı! Erkin Koray'ın kızı Damla Koray "Tören düzenlemeyeceğiz" dedi ve açıkladı

Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Erkin Koray'ın vefatı sonrası sanat camiası yasa boğulurken, kızı Damla Koray herhangi bir tören düzenlenmeyeceğini duyurdu... 82 yaşındaki büyük usta ise yıllardır merak edilen ve "Bana kalsın" dediği 'O sırrı' söylemeden aramızdan ayrıldı. İşte detaylar...
Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Babasının vefatının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kızı Damla Koray, sanatçı için tören düzenlenmeyeceğini söyledi.
Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra yaşlılığa bağlı sıkıntılarından dolayı hastaneye kaldırılan ve makinelere bağlı verdiği yaşam savaşını kaybeden babasının Instagram hesabında paylaşım yapan Damla Koray şu ifadeleri kullandı: