Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti! Koray, kızı Damla'yı okula göndermediği için pişman olmuştu: 'Keşke okula gitseydi'

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray (82) hayatını kaybetti. Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Erkin Koray'ın resmi hesabından Damla Koray paylaşım yaptı. Kızı, paylaştığı veda mektubu adeta yürekleri dağladı. Paylaşımında, ''Babam...''babamız'' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın abrış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Eğitim sistemine tepkisini kızını okula göndermeyerek gösteren Erkin Koray, "Kızım okula gitmedi ama daha kötüsü televizyona alıştı" diyerek üniversiteli gençlere 'okuyun' öğüdü vermiş ve kızını okutmadığı için pişman olmuştu.