Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı...
Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı... Kahreden haber önceki gün geldi. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeninin ne olduğu merak ediliyordu, yapılan inceleme sonucu Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. İşte detaylar...
15.08.2022 14:31 - Son Güncelleme: 15.08.2022 14:31
Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı... Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu, işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu!
Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.