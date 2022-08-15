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Haberler Magazin Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı...

Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı...

Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı... Kahreden haber önceki gün geldi. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeninin ne olduğu merak ediliyordu, yapılan inceleme sonucu Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. İşte detaylar...

15.08.2022 14:31 - Son Güncelleme: 15.08.2022 14:31
Süreyya Gürsel Evren’in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar’da oynamıştı...

Destan ve Arka Sokaklar'da oynamıştı... Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu, işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonucu!

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Süreyya Gürsel Evren’in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar’da oynamıştı...

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ YOKSA KAZA MI?

Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber önceki gün geldi.

Süreyya Gürsel Evren’in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar’da oynamıştı...

Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.

Süreyya Gürsel Evren’in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar’da oynamıştı...

Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Süreyya Gürsel Evren’in ölüm nedeni belli oldu işte Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor sonucu! Destan ve Arka Sokaklar’da oynamıştı...

Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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