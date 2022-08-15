Yeşilçam'ın Afrodit'i Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız sahtekar mı? Her şeyi yalan çıktı: "Evli üstelik adı ve soyadı bambaşka"

Murat ile yollarını ayırdıktan sonra kemal Yıldız isimli iş adamı olduğu iddia edilen bir adama aşık olan Banu Alkan ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yakın zamanda Hollan'da da yaşayan iş insanı ile nişanlandığını duyuran Banu Alkan'ın nişanlısı hem Hollanda'da hem de Türkiye'de evli, gerçek isminin ise Yunus olduğu ortaya çıktı.