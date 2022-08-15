Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan evlilik teklifi yıl dönümlerinde teknede aşka geldi işte bomba poz! "Karım olur musun? diye..."
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan evlilik teklifi yıl dönümlerinde teknede aşka geldi, gözde çifte ünlülerden yorum yağdı. Hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı ünlü oyuncu. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, evliliği ve eşi Yağmur Atacan'la yaş farkıyla sık sık gündeme geliyor. Her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ evliliklerinin 15. yıllarını kutluyor. Ünlü çiftin sosyal medyada paylaştığı poz ve birbirlerine yazdıkları not kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
15.08.2022 15:24 - Son Güncelleme: 15.08.2022 15:24
"KARIM OLUR MUSUN? DİYE..."
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan evlilik teklifi yıl dönümlerinde teknede aşka geldi, işte bomba poz...
Geçtiğimiz günlerde eşinin bikinili halini paylaşarak Pınar Altuğ'un yıllara meydan okuduğunu yaşan Yağmur Atacan'dan yeni bir paylaşım geldi. Yağmur Atacan'ın paylaşımın ardından ise Pınar Altuğ'dan aşk pozu gecikmedi.
Yağmur Atacan karısıyla pozunu paylaşarak "Şimdilik sadece 15 yıl oldu EVET sorusunu soralı. My love" notunu fotoğrafa düştü. Atacan bir paylaşımında ise "İyi ki dedik hep. Bize kaldırıyorum bu kadehi. Nice yıllarımız olsun" dedi.
PINAR ALTUĞ'DAN ROMANTİK NOT
Pınar Altuğ ise eşiyle pozunu paylaşarak "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu, iyi ki be kocam. Sonsuza kadar" dedi.