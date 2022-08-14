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Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber! Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Evren ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde de rol almıştı. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı? Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

14.08.2022 09:07 - Son Güncelleme: 14.08.2022 09:31
Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ YOKSA KAZA MI?

Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber!

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Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

3. kattan düştüğü iddia edilen Evren'in ölümüyle ilgili pek çok detay merak ediliyor. İntihar mı yoksa kaza mı yoksa cinayet mi bilinmeyen olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte korkunç olayın detayları...

Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

İddiaya göre gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu gece ilerleyen saatlerde Sancaktepe'de bir eve gitti.

Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

Sabah çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu olduğu tespit edildi.

Süreyya Gürsel Evren’den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?

21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. Şahin Tepesi, Fazilet Hanım ve Kızları, Üç Kuruş, Suskunlar, Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı. ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti.

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