Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?
Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber! Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Evren ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde de rol almıştı. Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı? Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
14.08.2022 09:07 - Son Güncelleme: 14.08.2022 09:31
Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu olduğu tespit edildi.
21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. Şahin Tepesi, Fazilet Hanım ve Kızları, Üç Kuruş, Suskunlar, Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı. ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti.