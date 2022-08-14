Gülşen sahne kostümüyle yine olay! Hande Yener, Gülşen yorumuna böyle bir yanıt verdi ki... "Meme ucu..."
Gülşen sahne kostümüyle yine olay! Hande Yener, Gülşen yorumuna böyle bir yanıt verdi ki sosyal medya yıkıldı. Son dönemde sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ve eleştirilen ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yine tepki çeken hareketlere imza attı. Hande Yener bir takipçisiyle girdiği polemikte verdiği yanıtla gündem oldu. "Kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde" diyen Yener'e bir takipçisi Gülşen ile ilgili yorum yaptı. Hande Yener ise bakın nasıl yanıt verdi.
14.08.2022 09:53 - Son Güncelleme: 14.08.2022 09:59
Hande Yener sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme geldi. Sahne tarzıyla sık sık Gülşen gibi adından söz ettiren Yener bir takipçisine sadece kıyafetin gündeme geldiğini söyleyerek sitem etti.
GÜLŞEN YORUMU ŞOKE ETTİ
Başka bir takipçi ise Yener'e "Gülşen senden 5 gömlek üstün" yorumuyla şoke etti.
Hande Yener ise bu yoruma tepkisiz kalmadı ve Gülşen'in son günlerde çok konuşulan göğüs dekolteli kıyafetine gönderme yaparak "hahah gömlek derken? Meme ucu kastettiniz" dedi.