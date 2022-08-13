Kiraz Mevsimi gerçek oldu! Ünlü çiftin masalsı düğünü görenleri mest etti! Özge Gürel gelinliğiyle büyüledi! Tarihi kaledeki düğüne ünlü akını...

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.