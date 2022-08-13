Kiraz Mevsimi gerçek oldu! Ünlü çiftin masalsı düğünü görenleri mest etti! Özge Gürel gelinliğiyle büyüledi! Tarihi kaledeki düğüne ünlü akını...
'Kiraz Mevsimi' adlı dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti, geçtiğimiz ay evlenmişti. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bugün İtalya'da düğün yapıyor. Ünlü çiftin düğün fotoğraflarını görenlerin aklına ise dizide oynadıkları dönemden kalan set fotoğrafları geldi. Dizide de rol gereği evlenen çiftin yıllar geçtikten sonra aynı şekilde görülmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Özge Gürel ve Serkan Çatyoğlu'nun düğünlerinden kareler...
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğünü sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte ünlü çiftin düğününden kareler...
Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
KALEDE DÜĞÜN
Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti İtalya'daki düğünleriyle gündeme geldi. Düğün yeri için Verona'da romantik bir kaleyi seçen çiftin düğün törenine yaklaşık 100 davetli katıldı.
SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.
Serkan Çayoğlu, 'Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.
Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile evlidir.