Suphiye Orancı'dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü

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HANGİ DÜZENİ BOZMAK İSTİYORUM ANLAYACAKSINIZ

Nebioğlu, "Muhteşem ötesi, mucizeler diyarındayız. Hani o kendini bilmez grup kendini çok güçlü sanıyor ya! Kaç kere mezarlardan çıktığımızı bilmiyor. İşte bu yüzden yapacaklarımızın önüne hiçbir kötülük geçemeyecek. Az kaldı. Beni tanımıyorsanız. Bu olaylar bitsin, hangi düzeni bozmak istediğimi anlayacaksınız." dedi.