Suphiye Orancı'dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü

Babalık davası son dakika haberi: Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan annesi Suphiye Orancı adına sahte hesap açıldığını açıkladı. O hesaptan Nebioğlu'na gelen bir mesajda, "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" ifadeleri yer aldı. Açılan sahte hesabın profil bilgilerinde "1 gecelik değil 1 ömürlük aşk kadını" ifadelerinin yer alması dikkat çekti. Duygu Nebioğlu'nun "Hafta içi 1980 yıllarını konuşacağız" şeklindeki paylaşımı ise büyük merak uyandırdı. İşte detaylar...
Türkiye Duygu Nebioğlu'nun iddialarıyla sarsıldı. Nebioğlu, babasının oyuncu Metin Akpınar olduğunu açıkladı. Bir ikizinin bulunduğunu anlattı. Annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı.
ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ablası Dilara Gülatan'ın babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiasını ortaya attı. Gülatan, Dündar'ın Adli Tıp'tan gelen DNA raporuna itiraz edeceklerini belirtirken, Duygu Nebioğlu sosyal medyadan çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
HANGİ DÜZENİ BOZMAK İSTİYORUM ANLAYACAKSINIZ
Nebioğlu, "Muhteşem ötesi, mucizeler diyarındayız. Hani o kendini bilmez grup kendini çok güçlü sanıyor ya! Kaç kere mezarlardan çıktığımızı bilmiyor. İşte bu yüzden yapacaklarımızın önüne hiçbir kötülük geçemeyecek. Az kaldı. Beni tanımıyorsanız. Bu olaylar bitsin, hangi düzeni bozmak istediğimi anlayacaksınız." dedi.