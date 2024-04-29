13 yıl Demet Şener ile evli kalmıştı! İbrahim Kutluay kızıyla gezmede! İrem Kutluay’ın son hali “Annesinin kopyası” dedirtti

2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı oldu. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem Kutluay'la gezintiye çıktı. Basın mensuplarının objektiflerine takılan ikiliden İrem Kutluay, son haliyle dikkat çekti. İrem Kutluay için "Annesinin kopyası", "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte İrem Kutluay'ın son hali...
İbrahim Kutluay, eski manken Demet Şener ile 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu.
2018'te yollarını ayıran ikiliden İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem Kutluay ile Bebek'te objektiflere takıldı.
Baba-kız gezmeye çıkan ikili, kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi. Kızıyla gazetecilere poz veren Kutluay, eski eşi Demet Şener ile yaşadığı nafaka sorunu hakkındaki sorulara cevap vermedi.