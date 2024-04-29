Estetikli haliyle yeni pozlar! Sertab Erener bu kez makyajsız ve filtresiz paylaştı! Gören inanamadı: Fotoğraftaki kim?

Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Sertab Erener, son olarak estetikli haliyle gündeme geldi. "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumlayan ve klip çeken Erener'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Klip görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, şimdi ise filtresiz ve makyajsız son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Estetikli haliyle yeni bir paylaşımda bulunan Erener, bir kez daha gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Abla kurban olayım niye?", "Fotoğraftaki kim?", "Nerede o eski Sertab" yorumlarında bulundu. İşte Sertab Erener'in o pozları...