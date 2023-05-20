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Haberler Magazin Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan önceki akşam verdiği konserde, sahnede kurtlarını döktü... Geçtiğimiz günlerde Vogue Türkiye'ye verdiği pozlarla magazin gündeminin tepesine yerleşen Pekkan'ın sahnede göbek attığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Ajda Pekkan'ın o keyifli anları...

20.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 20.05.2023 11:01
Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan'ın sahnede göbek attığı anlar sosyal medyanın gündeminde.

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Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan'ın Vogue Türkiye'ye özel verdiği pozlar da büyük beğeni toplamıştı.

Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Ünlü şarkıcı için "Türkiye'nin Marilyn Monroe'su", "Yaşlanmayan kadın" yorumları yapılmıştı.

Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Yaşayan efsane önceki gün Kuruçeşme'de sahne aldı.

Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı

Daha önce çok konuşulan ve kurtlarını döktüğü anlara bir yenisi daha eklendi Pekkan'ın.

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