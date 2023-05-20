Süperstarlar kurtlarını böyle dökerler! 77 yaşındaki Ajda Pekkan kendini tutamadı göbek attı görenleri kendisine hayran bıraktı
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan önceki akşam verdiği konserde, sahnede kurtlarını döktü... Geçtiğimiz günlerde Vogue Türkiye'ye verdiği pozlarla magazin gündeminin tepesine yerleşen Pekkan'ın sahnede göbek attığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Ajda Pekkan'ın o keyifli anları...
20.05.2023 11:01 - Son Güncelleme: 20.05.2023 11:01
Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan'ın Vogue Türkiye'ye özel verdiği pozlar da büyük beğeni toplamıştı.