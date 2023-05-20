Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide’nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

Bir dönemin aranan mankenlerinden biri olan Güzide Duran, 2008 yılında Adnan Aksoy'la hayatını birleştirmiş ardından podyumlardan elini eteğini çekmişti. Herhangi bir projede yer almayan ancak sosyal medyada epey aktif olan Güzide Duran yine sosyal medyada yaptığı bir hamleyle ortalığı karıştırdı.