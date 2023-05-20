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Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide'nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

2008 yılından bu yana evliliklerini sürdüren Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Adnan Aksoy'la evlendikten sonra podyumlardan elini eteğini çeken ve daha sakin bir hayatı tercih eden Güzide Duran sosyal medyada epey aktif. Paylaşımları yakından takip edilen 42 yaşında Duran'ın son hamlesi kafaları karıştırdı. Boşanma iddialarına ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

20.05.2023 11:57 - Son Güncelleme: 20.05.2023 11:57
Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide’nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

Bir dönemin aranan mankenlerinden biri olan Güzide Duran, 2008 yılında Adnan Aksoy'la hayatını birleştirmiş ardından podyumlardan elini eteğini çekmişti. Herhangi bir projede yer almayan ancak sosyal medyada epey aktif olan Güzide Duran yine sosyal medyada yaptığı bir hamleyle ortalığı karıştırdı.

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Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide’nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

Duran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya profilinde eşine ait soyadını kaldırdı.

Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide’nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

Dedikoduların tavan yapmasının ardından Duran'dan açıklama geldi.

Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide’nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

Duran'ın açıklamasına Bülent Cankurt köşesinde yer verdi. İşte o o sözler:

Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy boşanıyor mu? Güzide’nin yaptığı hamle ortalığı birbirine kattı! İşte ilk açıklama

Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran ile 2008'de evlendiği iş insanı Adnan Aksoy'un ayrıldığına dair dedikodular, sosyete kulislerinde yine tavan yaptı!

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