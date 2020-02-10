Sergen Yalçın Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam ile fena yakalandı! İkilinin yaş farkı şoke etti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Melisa Şalgam ile samimi bir şekilde görüntülendi. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçının ardından galibiyeti kutlamak için soluğu gecelerde alan Sergen'in Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakterini canlandıran oyuncu Melisa Şalgam ile görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Sergen Yalçın olarak bilinen orta saha pozisyonunda oynamış futbol yorumcusu, teknik direktör ve eski milli futbolcudur. 10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takıma kadar yükselmiş olup 15 yıl kulüp için ter dökmüştür. Sergen Yalçın'ın sevgilisi olduğu düşünülen Melisa Şalgam kimdir? Sergen Yalçın ile Melisa Şalgam'ın arasındaki yaş farkı şoke etti. İşte detaylar...

10.02.2020 16:54 - Son Güncelleme: 10.02.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





