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Feryal Gülman'ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Feryal Gülman'ın eski eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal, Azeri sevgilisi Mariam Mekhdieva'ya 10 Eylül'de Atina'da evlenme teklif etmişti. 15 Eylül'de Moskova'da söz kesen ikilinin düğününe dair detaylar ortaya çıktı. Feryal Gülman'ı düğün telaşı sararken genç çiftten gelen bir istek ünlü ismi adeta hüsrana uğrattı.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:27
Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Feryal Gülman'ın eski eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal, Azeri sevgilisi Mariam Mekhdieva'ya 10 Eylül'de Atina'da evlenme teklif etmişti. 15 Eylül'de Moskova'da söz kesen ikilinin düğününe dair detaylar ortaya çıktı.

Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Sabah'tan Bülent Cankurt kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: "Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman'ı düğün telaşı sarmış durumda!

Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Boşandığı eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal, 10 Eylül'de Atina'da evlenme teklif ettiği, 15 Eylül'de Moskova'da söz kestiği Azeri sevgilisi Mariam Mekhdieva ile İstanbul'da evleniyor.

Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Büyük gün 14 Haziran... Ancak harıl harıl düğün hazırlıkları ile uğraşan Feryal Hanım'ın oğlunun düğünü ile ilgili biraz dertli olduğunu duydum! Şimdiye kadar neredeyse bütün sosyetik düğünlere giden Feryal Hanım, tüm dostlarını davet edeceği büyük bir düğün hayal etmiş.

Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Ancak oğlu ve müstakbel gelini, düğünlerine sadece yakın arkadaşları ve aile büyüklerinin şahitlik etmesi konusunda ısrarcı olunca onları kıramamış.

Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

'Ben öyle hayal ettim ama gençler böyle istedi' diyen Feryal Hanım; Boğaz'da, 100'ü yurtdışından gelecek 300 kişilik bir düğün yapacaklarını söyledi. Aslan Kemal ile Mariam, umarım bir ömür mutlu olur..."