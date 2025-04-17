Feryal Gülman’ı düğün telaşı sardı! Tarih belli oldu

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Feryal Gülman'ın eski eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal, Azeri sevgilisi Mariam Mekhdieva'ya 10 Eylül'de Atina'da evlenme teklif etmişti. 15 Eylül'de Moskova'da söz kesen ikilinin düğününe dair detaylar ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: "Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman'ı düğün telaşı sarmış durumda!

Boşandığı eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal, 10 Eylül'de Atina'da evlenme teklif ettiği, 15 Eylül'de Moskova'da söz kestiği Azeri sevgilisi Mariam Mekhdieva ile İstanbul'da evleniyor.

Büyük gün 14 Haziran... Ancak harıl harıl düğün hazırlıkları ile uğraşan Feryal Hanım'ın oğlunun düğünü ile ilgili biraz dertli olduğunu duydum! Şimdiye kadar neredeyse bütün sosyetik düğünlere giden Feryal Hanım, tüm dostlarını davet edeceği büyük bir düğün hayal etmiş.