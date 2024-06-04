Bahar’ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu’nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez el ele yakalandı! Ecem Özkaya paylaştı!

Kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Nil Sude Albayrak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canlandıran Demirhan Demircioğlu, geçen haftalarda önce eski sevgilisini darp ettiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. İddiaları yalanlayan oyuncu, katıldığı bir etkinlikte yeni sevgilisiyle görüntülendi. El ele yakalanan ünlü çift, Ecem Özkaya'nın paylaşımında da dikkat çekti. Demirhan Demircioğlu bakın gönlünü kime kaptırmış...
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinde Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu, geçen haftalarda hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.
6 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan bir haberde oyuncu Demirhan Demircioğlu'nun o zamanki kız arkadaşı Seray Üstündağ'ı darp ettiği ortaya çıktı.
Aralık 2022'de bir mekanda yaşanan olay hakkında ifade vermek durumunda kalan mekan sahibinin o an müşteri olan Demirhan Demircioğlu'nun kız arkadaşının boğazını sıktığını ifade vermesi yıllar sonra gündem oldu.