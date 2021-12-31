Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...
Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! 44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu. Salzburg'un tarihi yapılarından Mirabel Sarayı'nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı. İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...
31.12.2021 10:13
- Son Güncelleme: 31.12.2021 10:13
Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...
44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu.
Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte çok sayıda Almanca tebrik mesajı geldi.