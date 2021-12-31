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Haberler Magazin Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! 44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu. Salzburg'un tarihi yapılarından Mirabel Sarayı'nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı. İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

31.12.2021 10:13 - Son Güncelleme: 31.12.2021 10:13
Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

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Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu.

Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

Hürriyet'tin haberine göre; Salzburg'un tarihi yapılarından Mirabel Sarayı'nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı.

Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte çok sayıda Almanca tebrik mesajı geldi.

Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu evlendi! İşte Osmanlı torununun düğününden kareler...

2. ABDÜLHAMİT KİMDİR?

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır.

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