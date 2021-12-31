Hugo’nun Tolga abisi ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! ’Hala aynı’ dedirten Tolga Gariboğlu’ndan ’Hugo’ açıklaması! Yeniden mi?

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllardır konuşulur. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştır. Zira olayla ilgili ne bir video ne de başka bir kanıt vardır. İşte başta Hugo'nun Tolga Abisi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...