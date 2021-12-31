Hugo'nun Tolga abisi ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! 'Hala aynı' dedirten Tolga Gariboğlu'ndan 'Hugo' açıklaması! Yeniden mi?
Hugo'nun Tolga abisi ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! 'Hala aynı' dedirten Tolga Gariboğlu, Etiler'de objektiflere takıldı. 55 yaşındaki ünlü isim, bir dönem fenomen olan 'Hugo' yarışması hakkında açıklama yaptı. 90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı programlarla çocukların sevgilisi haline gelen 'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son halini görenler ise, 'Hala aynı' yorumlarında bulundu. İşte Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu...
31.12.2021 09:37
- Son Güncelleme: 31.12.2021 09:37
Hugo'nun Tolga abisi ortaya çıktı görenler şaştı kaldı! 'Hala aynı' dedirten Tolga Gariboğlu 'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanındı. Etiler'de görüntülenen ve mekan çıkışında aracını bekleyen ünlü sunucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuştu.
'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllardır konuşulur. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştır. Zira olayla ilgili ne bir video ne de başka bir kanıt vardır. İşte başta Hugo'nun Tolga Abisi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...