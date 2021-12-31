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Ceylan'ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: "Beyin kanaması sonucu..."

Ceylan'ın acı günü! Yıkıldı, kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı. Türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, hayatını kaybetti. Sanatçı acı haberi, "Canımızı babamızı kaybettik" sözleriyle duyurdu. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan'ın babasının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi, geriye işte bu kare kaldı...

31.12.2021 10:35 - Son Güncelleme: 31.12.2021 10:39
Ceylan’ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: Beyin kanaması sonucu...

CEYLAN'IN ACI GÜNÜ!

Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı... Ceylan Avcı, baba acısıyla sarsıldı. Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

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Ceylan’ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: Beyin kanaması sonucu...

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun." sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise ünlü türkücüye başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Ceylan’ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: Beyin kanaması sonucu...

İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan'ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.

Ceylan’ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: Beyin kanaması sonucu...

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan yaşadığı acıyı, "Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan... " sözleriyle ifade etmişti.

Ceylan’ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: Beyin kanaması sonucu...

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi Zaza asıllıdır ve aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

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