Ceylan'ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: "Beyin kanaması sonucu..."
Ceylan'ın acı günü! Yıkıldı, kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı. Türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, hayatını kaybetti. Sanatçı acı haberi, "Canımızı babamızı kaybettik" sözleriyle duyurdu. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan'ın babasının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi, geriye işte bu kare kaldı...
31.12.2021 10:35
- Son Güncelleme: 31.12.2021 10:39
CEYLAN'IN ACI GÜNÜ!
Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı... Ceylan Avcı, baba acısıyla sarsıldı. Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
CEYLAN KİMDİR?
26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi Zaza asıllıdır ve aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.