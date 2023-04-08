RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı "Namı büyük ömrü kısa İstanbul'un son sefiri" Oktay Kaynarca'dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı "Namı büyük ömrü kısa İstanbul'un son sefiri" Oktay Kaynarca'dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır 19 yıl önce, 8 Nisan günü vefat etmişti. Hatta zaman zaman Süleyman Çakır için lokma dağıltıldığı bile oldu. 19 yıl önce 8 Nisan günü ölen Süleyman Çakır bu sene de unutulmadı. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. 19 yıl önce Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı ve senaryo gereği hayatını kaybeden 'Süleyman Çakır' karakteri sosyal medyada TT oldu.

08.04.2023 12:45 - Son Güncelleme: 08.04.2023 12:45
Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı Namı büyük ömrü kısa İstanbul’un son sefiri Oktay Kaynarca’dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri ölüm yıldönümünde anıldı. Twitter'dan gündem olan karaktere hayat veren Oktay Kaynarca'dan da paylaşım gecikmedi.

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Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı Namı büyük ömrü kısa İstanbul’un son sefiri Oktay Kaynarca’dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor.

Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı Namı büyük ömrü kısa İstanbul’un son sefiri Oktay Kaynarca’dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

Geleneği bozmayan Oktay Kaynarca da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorum yağmuruna tutuldu.

Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı Namı büyük ömrü kısa İstanbul’un son sefiri Oktay Kaynarca’dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

"Rahmetliyi iyi tanırdım" diyen Kaynarca sözlerine şöyle devam etti:

"Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin"

Süleyman Çakır vefatının 19. yılında unutulmadı Namı büyük ömrü kısa İstanbul’un son sefiri Oktay Kaynarca’dan mesaj! Kurtlar Vadisi...

Tabi Oktay Kaynarca'nın paylaşımlarının altına da binlerce yorum geldi.

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