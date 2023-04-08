Bu kez göbeği kapadı! 6,5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni pozlar geldi! Eşi Berkin Gökbudak ile gün sayan Aslı...
İş insanı Berkin Gökbudak ile Kasım 2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan oyuncunun kız bebek beklediği de öğrenilmişti. 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'den beklenen paylaşım geldi. Kızını kucağına almak için gün sayan oyuncudan yeni paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda paylaşım yapan Enver bu kez karnını saklamayı tercih etti.
08.04.2023 13:13 - Son Güncelleme: 08.04.2023 13:13
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa bir süre önce de bebek beklediğini açıklamıştı.
Enver "Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur." dedi. Kızlarına verecek isimde kararsız kaldıklarını söyleyen Enver "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Doğum da gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı." demişti.